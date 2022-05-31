***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 17:35
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Kerem Tokyürek'in aynı tarih itibarı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması uygun görülmüş, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda göreve başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033608
BIST
18:052.547
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|1,54
|22.743.187
|% 10,00
|
|ALCAR
|314,60
|51.057.160
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
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|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|309.877.756
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|109.880.207
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.674.965
|% -8,11
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|AVGYO
|3,11
|27.843.982
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.288.961.959
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,26
|3.805.586.448
|% 0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.163.910.958
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.714.800.905
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.361.373.620
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.616.433.045
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.984.383.897
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.193.550.825
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|596.294.132
|% 5,21
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|KARSN
|6,99
|1.768.546.237
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3823
|16,3928
|% 0,08
|
|Euro
|17,5807
|17,6034
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,5946
|20,6979
|% -0,33
|
|Frank
|17,0312
|17,1338
|% -0,04
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 0,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-12,53
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
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|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|-0,26
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|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,09
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|B. Petrol
|118
|118
|0,15
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