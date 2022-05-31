***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Kerem Tokyürek'in aynı tarih itibarı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması uygun görülmüş, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda göreve başlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033608BIST