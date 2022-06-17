***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin 01.01.2022 - 31.05.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 6.864.701.160 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,6 oranında artış göstermiştir. Ekte 01.01.2022 - 31.05.2022 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037839BIST