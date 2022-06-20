***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 09:36
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılan Sn. Kerem Tokyürek'in, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği beklenilen yasal süresi dolmuş ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038174
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
0
En Düşük
0
17:5917,3173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|22,98
|1.550.269
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|7.520.439
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,98
|58.394.457
|% 0,00
|
|AGYO
|3,65
|58.750.948
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,53
|20.793.950
|% 0,00
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|DERHL
|6,92
|5.220.605
|% 0,00
|
|ESCAR
|43,00
|4.318.358
|% 0,00
|
|CCOLA
|135,50
|43.731.714
|% 0,00
|
|DIRIT
|2,70
|144.140
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3156
|17,3231
|% -0,01
|
|Euro
|18,2192
|18,2470
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,1313
|21,2372
|% 0,08
|
|Frank
|17,8617
|17,9693
|% 0,45
|
|Riyal
|4,6024
|4,6255
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.807
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.342
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,63
|