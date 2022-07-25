***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 09:43
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 9.050.940.894 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,5 oranında artış göstermiştir. Ekte 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047494
BIST
10:582.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,17
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.536
En Düşük
2.521
10:5817,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1063
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
17,8378
En Düşük
17,7389
10:5818,2067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,2152
En Düşük
18,0846
10:58988,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,88
|Açılış
|: 988,86
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,32
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:55
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,83
|34.556.417
|% 9,52
|
|ANGEN
|34,40
|65.926.435
|% 8,31
|
|TMSN
|37,40
|116.027.337
|% 7,78
|
|NTGAZ
|8,76
|23.849.255
|% 7,62
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|ULUUN
|24,00
|156.052.090
|% -4,91
|
|UFUK
|85,50
|2.828.171
|% -3,99
|
|ULUSE
|182,00
|1.030.995
|% -2,99
|
|THYAO
|49,88
|1.072.508.542
|% -0,34
|
|SISE
|21,04
|391.987.132
|% 0,48
|
|ODAS
|3,79
|278.564.622
|% 4,41
|
|EKGYO
|3,15
|247.067.622
|% -0,32
|
|EREGL
|28,36
|211.015.288
|% 0,78
|
|EKGYO
|3,15
|247.067.622
|% -0,32
|
|ODAS
|3,79
|278.564.622
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|166.711.008
|% 3,42
|
|SKBNK
|1,43
|80.461.287
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,75
|173.255.798
|% 1,71
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8197
|17,8295
|% 0,58
|
|Euro
|18,1891
|18,2047
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,3111
|21,4180
|% 0,42
|
|Frank
|18,3880
|18,4988
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7275
|4,7512
|% 0,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,76
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.650
|6.731
|-31,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
|
|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-0,82
|
Seans Raporu
10:55
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-
11:10SKBNK
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 528, 184 adet işlem
-
11:09YAYLA
Yüzde 5.45 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 190, 870 adet işlem
-
11:08AFYON
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 464 adet işlem
-
11:07YAYLA
Yüzde 5.45 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 130, 729 adet işlem
-
11:06ANGEN
Yüzde 8.38 oranında artışla 34.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 386 adet işlem