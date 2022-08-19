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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2022 11:31
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 10.773.958.080 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artış göstermiştir.  Ekte 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057043


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 13,31 760.627 % 10,00  
SEYKM 9,25 64.331.749 % 9,99  
OYLUM 4,08 23.789.301 % 9,97  
AZTEK 14,49 325.703.172 % 9,94  
DIRIT 4,24 233.399 % 9,84  
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11:16 Alış Satış %  
Dolar 18,0977 18,1010 % 0,12  
Euro 18,2601 18,2756 % 0,08  
Sterlin 21,4683 21,5759 % -0,12  
Frank 18,8225 18,9359 % 0,10  
Riyal 4,8050 4,8291 % 0,19  
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11:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -6,22  
Altın Gr. 1.020 1.020 -1,51  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.842 6.907 -30,00  
Yarım 3.334 3.377 -15,00  
Çeyrek 1.672 1.688 -7,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,25 -0,31  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,15  
B. Petrol 96,23 96,23 -0,36  
Seans Raporu 11:16
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