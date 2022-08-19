***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 11:31
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 10.773.958.080 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artış göstermiştir. Ekte 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057043
BIST
11:183.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 27,52
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.023
11:1818,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
11:1818,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:181.020,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.020,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:16
|HKTM
|13,31
|760.627
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.331.749
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|23.789.301
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|325.703.172
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,12
|5.889.243
|% -8,82
|
|ALCTL
|31,96
|34.531.172
|% -7,95
|
|DENGE
|2,28
|29.929.028
|% -6,17
|
|LKMNH
|17,33
|7.043.941
|% -5,87
|
|THYAO
|69,60
|1.749.779.157
|% -0,07
|
|SISE
|25,86
|1.460.343.371
|% 1,41
|
|KRDMD
|12,31
|1.072.328.719
|% 4,77
|
|EREGL
|30,38
|1.057.456.076
|% 3,05
|
|TUPRS
|338,60
|812.163.956
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,80
|739.931.799
|% -1,86
|
|EKGYO
|3,65
|336.900.760
|% 0,27
|
|KRDMD
|12,31
|1.072.328.719
|% 4,77
|
|SEGYO
|1,27
|116.469.320
|% -5,22
|
|ALBRK
|1,93
|140.545.385
|% -1,53
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0977
|18,1010
|% 0,12
|
|Euro
|18,2601
|18,2756
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,4683
|21,5759
|% -0,12
|
|Frank
|18,8225
|18,9359
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8050
|4,8291
|% 0,19
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,22
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.842
|6.907
|-30,00
|
|Yarım
|3.334
|3.377
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,23
|96,23
|-0,36
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31KRDMA
Yüzde 5.62 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 974, 967 adet işlem
-
11:30BERA
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 460, 362 adet işlem
-
11:28XU100
Endeks 3, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 425.00 milyon TL de
-
11:28ALARK
Yüzde 8.60 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 788, 971 adet işlem
-
11:27BERA
Yüzde 5.43 oranında artışla 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 231, 464 adet işlem