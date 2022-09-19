***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 09:26
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.08.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 13.142.322.297 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %107 oranında artış göstermiştir. Ekte 01.01.2022 - 31.08.2022 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063780
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2896
En Düşük
18,2293
18:0518,2681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0157
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2377
18:05978,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,49
|Açılış
|: 978,99
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|52,25
|53.501.826
|% 0,00
|
|ADEL
|33,20
|10.029.226
|% 0,00
|
|ADESE
|1,16
|137.509.139
|% 0,00
|
|AGHOL
|91,15
|589.354.297
|% 0,00
|
|AGESA
|26,38
|15.274.532
|% 0,00
|
|ACSEL
|52,25
|53.501.826
|% 0,00
|
|ADEL
|33,20
|10.029.226
|% 0,00
|
|ADESE
|1,16
|137.509.139
|% 0,00
|
|AGHOL
|91,15
|589.354.297
|% 0,00
|
|AGESA
|26,38
|15.274.532
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2683
|18,2887
|% 0,18
|
|Euro
|18,2502
|18,2782
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7540
|20,8580
|% -0,16
|
|Frank
|18,8081
|18,9214
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8497
|4,8741
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-8,96
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.649
|6.767
|55,00
|
|Yarım
|3.240
|3.296
|15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.649
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO