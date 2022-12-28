***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaGenel Müdür ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi Sn. Mehmet Şencan'ın 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla emekli olmak üzere ayrılma yönündeki talebi uygun bulunmuş olup Genel Müdürlük görevine gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 20 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Zekai Mehmet Tuğtan'ın atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090845BIST