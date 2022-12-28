***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 18:05
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Genel Müdür ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi Sn. Mehmet Şencan'ın 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla emekli olmak üzere ayrılma yönündeki talebi uygun bulunmuş olup Genel Müdürlük görevine gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 20 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Zekai Mehmet Tuğtan'ın atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090845
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.086,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7124
|18,7157
|% 0,24
|
|Euro
|19,8982
|19,9159
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,4701
|22,5828
|% 0,37
|
|Frank
|20,1223
|20,2435
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-7,08
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.332
|7.394
|-5,00
|
|Yarım
|3.550
|3.620
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,23
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO