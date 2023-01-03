***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 3 Ocak 2022 tarihli kararıyla Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Abacı'nın Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin başka bir grup şirketinde görev alması nedeniyle, haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092873BIST