***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2023 19:36
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 3 Ocak 2022 tarihli kararıyla Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Abacı'nın Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin başka bir grup şirketinde görev alması nedeniyle, haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092873
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
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|Önceki Kapanış
|: 5.661
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5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 85,6200
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|Önceki Kapanış
|: 85,9100
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18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
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|Önceki Kapanış
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20,1228
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18:0514,47
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|Açılış
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14,80
En Düşük
14,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7256
|18,7286
|% 0,08
|
|Euro
|19,7611
|19,7741
|% -0,94
|
|Sterlin
|22,3759
|22,4881
|% -0,46
|
|Frank
|19,8906
|20,0105
|% -1,35
|
|Riyal
|4,9673
|4,9922
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|6,25
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.481
|7.556
|47,00
|
|Yarım
|3.623
|3.693
|22,00
|
|Çeyrek
|1.817
|1.847
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,14
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-1,14
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