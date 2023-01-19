***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 20:34
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında
Genel Müdür değişikliğine ilişkin alınmış olan 28.12.2022 tarihli karar doğrultusunda, emeklilik talebiyle Şirketimizden ayrılan Genel Müdür ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olan Sayın Mehmet Şencan'ın Şirketimizdeki görevlerinin 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona ermesine ve haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103295
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0666
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.162,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,92
|Açılış
|: 1.162,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.163,62
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7932
|% -0,03
|
|Euro
|20,3219
|20,3699
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,1948
|23,3111
|% 0,31
|
|Frank
|20,4325
|20,5556
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|21,16
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|12,84
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.885
|7.955
|76,00
|
|Yarım
|3.842
|3.893
|37,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.946
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|0,20
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem