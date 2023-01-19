***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısındaGenel Müdür değişikliğine ilişkin alınmış olan 28.12.2022 tarihli karar doğrultusunda, emeklilik talebiyle Şirketimizden ayrılan Genel Müdür ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olan Sayın Mehmet Şencan'ın Şirketimizdeki görevlerinin 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona ermesine ve haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103295BIST