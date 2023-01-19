***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısındaSayın Mehmet Şencan'dan boşalan Genel Müdürlük görevine, 28.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında ifade edilen yasal izin sürecinin müspet şekilde sonuçlanması üzerine 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sayın Zekai Mehmet Tuğtan'ın atanmasına, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, aynı zamanda Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev yapacak olan Sayın Zekai Mehmet Tuğtan'ın I. derece imza yetkisi ile görevine başlamasına, değişikliklerin tescil ve ilanına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103296BIST