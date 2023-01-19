***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 20:35
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında
Sayın Mehmet Şencan'dan boşalan Genel Müdürlük görevine, 28.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında ifade edilen yasal izin sürecinin müspet şekilde sonuçlanması üzerine 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sayın Zekai Mehmet Tuğtan'ın atanmasına, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, aynı zamanda Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev yapacak olan Sayın Zekai Mehmet Tuğtan'ın I. derece imza yetkisi ile görevine başlamasına, değişikliklerin tescil ve ilanına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103296
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
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18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0666
|Açılış
|: 20,6000
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|Önceki Kapanış
|: 20,6700
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20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.162,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,92
|Açılış
|: 1.162,55
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|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
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1.163,62
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7776
|18,7998
|% 0,00
|
|Euro
|20,3255
|20,3729
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,1690
|23,2852
|% 0,20
|
|Frank
|20,4136
|20,5366
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9821
|5,0071
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|21,38
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|12,16
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.880
|7.950
|71,00
|
|Yarım
|3.840
|3.890
|34,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.945
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,18
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
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17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem