***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 14:19
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.01.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 3.185.702.398 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %117,4 oranında artış göstermiştir. Ekte 01.01.2023 - 31.01.2023 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114790
BIST
15:505.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,84
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:5018,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:5020,0457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1033
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:501.108,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.108,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KONYA
|3.945,50
|248.502.507
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.933.913
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.548
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,64
|3.085.562.593
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.891.449
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.521.978
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.055.720
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.937.050
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.219.250.125
|% 7,44
|
|EREGL
|44,10
|4.180.368.160
|% -0,90
|
|TUPRS
|625,20
|3.324.423.976
|% -0,82
|
|THYAO
|139,80
|3.136.054.521
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,64
|3.085.562.593
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.219.250.125
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,64
|3.085.562.593
|% -94,93
|
|EREGL
|44,10
|4.180.368.160
|% -0,90
|
|EKGYO
|7,38
|687.688.256
|% 0,96
|
|AKBNK
|16,01
|1.501.931.863
|% -0,56
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8637
|18,8676
|% 0,11
|
|Euro
|20,0417
|20,0457
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,4675
|22,5802
|% -0,28
|
|Frank
|20,1605
|20,2820
|% -0,58
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% 0,13
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.539
|7.594
|-62,00
|
|Yarım
|3.683
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,37
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, KOZAA
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.18 ) 4, 521
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AFYON, NIBAS, PNLSN, MARKA, OYAKC, DESA, BRMEN, KONYA, CMBTN
-
16:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BVSAN, MACKO, LIDER, RODRG
-
16:05
KRDMA, KRSTL, YUNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında