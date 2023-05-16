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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2023 09:03
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023 - 30.04.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 11.785.386.704 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %111,5 oranında artış göstermiştir.  01.01.2023 - 30.04.2023 dönemine ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151579


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AVHOL 30,88 6.205.830 % 9,97  
PCILT 20,74 8.613.276 % 9,97  
KLRHO 24,96 99.602.587 % 9,96  
CEOEM 10,82 5.050.514 % 9,96  
FLAP 6,41 10.687.667 % 9,95  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 19,7002 19,7080 % 0,27  
Euro 21,4743 21,5044 % 0,66  
Sterlin 24,5964 24,7198 % 0,17  
Frank 21,9903 22,1228 % 0,57  
Riyal 5,2384 5,2646 % 0,22  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -6,22  
Altın Gr. 1.273 1.273 -1,47  
Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.401 4.531 -140,00  
Çeyrek 2.194 2.259 -77,00  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 -0,19  
Gümüş Gr. 15,13 15,15 -0,09  
B. Petrol 75,52 75,52 0,29  
Seans Raporu 11:30
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