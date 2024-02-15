***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 13:23
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024 - 31.01.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 5.843.962.545 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,4 oranında artış göstermiştir.
Ekte
01.01.2024 - 31.01.2024
dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249734
BIST
'
13:479.197
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 125,05
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.215
13:4730,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0145
|Açılış
|: 30,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
13:4733,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1271
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
13:471.975,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.975,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BNTAS
|14,09
|93.121.407
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|299.155.574
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|77.487.669
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|104.462.442
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|102.748.131
|% 9,99
|
|DOFER
|53,25
|73.433.158
|% -6,08
|
|RNPOL
|44,08
|85.021.413
|% -4,17
|
|UFUK
|157,90
|6.919.620
|% -4,01
|
|YAYLA
|11,10
|12.639.215
|% -3,90
|
|MARBL
|24,66
|360.959.424
|% -3,90
|
|THYAO
|285,25
|6.141.398.302
|% 0,97
|
|REEDR
|52,05
|4.114.323.442
|% 0,00
|
|EREGL
|47,08
|3.689.388.519
|% 1,03
|
|GUBRF
|202,30
|3.597.804.482
|% -1,70
|
|ISCTR
|27,88
|3.464.035.054
|% 0,22
|
|EKGYO
|10,47
|2.056.034.710
|% 0,67
|
|QUAGR
|4,87
|805.842.657
|% 5,18
|
|ZOREN
|5,33
|775.805.046
|% 1,72
|
|ISCTR
|27,88
|3.464.035.054
|% 0,22
|
|KLGYO
|5,88
|653.216.262
|% 0,00
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7470
|30,7602
|% 0,05
|
|Euro
|33,1183
|33,1358
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,4893
|38,6824
|% -0,04
|
|Frank
|34,6955
|34,9045
|% 0,36
|
|Riyal
|8,1812
|8,2222
|% 0,06
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|901,40
|903,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,45
|964,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,02
|81,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,37
|1.996,69
|% 0,66
|