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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2024 16:52
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2024 - 29.02.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 10.552.175.445 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,4 oranında artış göstermiştir. 
 
Ekte 
 
01.01.2024 - 29.02.2024
 
 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258809


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PATEK 177,10 1.993.160.354 % 10,00  
KERVN 1,98 4.458.372 % 10,00  
ISATR 1.724.460,00 1.724.460 % 10,00  
CMENT 616,00 8.302.448 % 10,00  
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Frank 36,6813 36,8652 % -0,92  
Riyal 8,6424 8,6858 % -0,39  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,82 24,84 % 0,66  
Platin 931,33 933,11 % 0,66  
Paladyum 1.066,78 1.069,35 % 0,66  
Brent Pet. 85,15 85,15 % 0,66  
Altın Ons 2.158,79 2.159,14 % 0,66  
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