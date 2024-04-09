***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2024 12:52
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 16.462.464.209 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,0 oranında artış göstermiştir.
Ekte
01.01.2024 - 31.03.2024
dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271504
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2132
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3535,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1023
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.433,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,12
|Açılış
|: 2.433,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1981
|32,2081
|% 0,67
|
|Euro
|35,0085
|35,0167
|% 0,26
|
|Sterlin
|41,1055
|41,3116
|% 1,11
|
|Frank
|35,8817
|36,0616
|% 1,12
|
|Riyal
|8,6418
|8,6851
|% 0,90
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,02
|28,04
|% 0,66
|
|Platin
|982,64
|983,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,46
|1.071,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,62
|90,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,78
|2.350,13
|% 0,66
|