***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
29.04.2022 18:20
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.753.615.803 3.176.936.733
Kasa
14 87.667 81.880
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.619.203.568 2.072.401.405
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -22.966 -19.566
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.134.347.534 1.104.473.014
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 9.111.129.759 7.406.052.584
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 7.127.774.997 5.250.458.724
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.533.720.356 1.471.518.019
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 449.634.406 684.075.841
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 4.399.598.112 3.678.157.660
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 3.532.848.393 2.927.089.501
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -33.949.630 -37.902.336
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 524.093.016 438.511.322
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 376.606.333 350.459.173
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 599.953.969 550.992.622
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -599.953.969 -550.992.622
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 32.143.244 25.285.290
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
54.339 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
32.088.905 25.279.452
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.113.950.608 938.194.675
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.093.479.348 789.879.797
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 20.471.026 148.313.580
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
234 1.298
DİĞER CARİ VARLIKLAR
8.344.878 59.782.774
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.573.244 1.100.283
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 58.682.491
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 4.591.406 0
Personele Verilen Avanslar
2.180.228 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
17.418.782.404 15.284.409.716
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 324.555
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 324.555
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.105.100.000 1.032.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 1.105.100.000 1.032.000.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 220.625.081 208.647.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 85.580.000 85.580.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.679.240 21.679.240
Makine ve Teçhizatlar
6 128.670.310 118.226.398
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.733.510 18.759.085
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 33.844.711 33.256.305
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 78.652.455 70.374.913
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -151.128.767 -143.821.603
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 189.965.272 171.249.731
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 381.570.608 375.228.895
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -251.666.610 -232.559.221
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 43.811.274 12.330.057
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 1.999.768 1.281.781
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.999.768 1.281.781
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 104.531.175 77.664.337
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 104.531.175 77.664.337
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.622.545.851 1.491.168.364
TOPLAM VARLIKLAR
19.041.328.255 16.775.578.080
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 294.098.989 330.828.171
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 294.098.989 330.828.171
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 2.081.399.443 1.682.238.724
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 1.571.628.107 1.275.723.395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 61.532.452 20.813.331
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 7.675.676 7.358.088
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 448.716.131 390.301.209
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
19 -8.152.923 -11.957.299
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 795.312 427.587
Ortaklara Borçlar
36.840 36.840
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
758.472 390.747
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 175.803.150 193.162.039
Alınan Depozito ve Teminatlar
17.053.388 16.342.036
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
55.428.321 68.451.361
Diğer Çeşitli Borçlar
105.229.170 110.930.836
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.907.729 -2.562.194
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 11.424.506.459 10.436.249.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 4.729.721.570 3.861.045.682
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 348.978.611 261.212.834
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 6.345.806.278 6.313.991.022
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 198.067.143 130.799.419
Ödenecek Vergi ve Fonlar
99.128.691 122.007.675
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
17.688.408 8.791.744
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 144.004.302 177.204.407
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -62.754.258 -177.204.407
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
411.469.229 351.574.874
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 302.832.103 231.259.742
Gider Tahahkkukları
23 108.307.528 120.279.017
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
329.598 36.115
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 10.012.331 5.532.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 10.012.331 5.532.364
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.596.152.056 13.130.812.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 61.886.098 55.443.145
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 61.886.098 55.443.145
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 372.835.854 342.575.543
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 4.977.423 2.352.694
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 367.858.431 340.222.849
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 64.384.260 43.194.480
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 64.384.260 43.194.480
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
499.106.212 441.213.168
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 41.905.502 41.905.502
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 41.905.502 41.905.502
KAR YEDEKLERİ
3.175.062.368 2.107.394.356
Yasal Yedekler
15 126.487.744 126.487.744
Statü Yedekleri
15 178.003.887 119.020.427
Olağanüstü Yedekler
15 1.236.427.049 814.673.206
Özel Fonlar, Yedekler
15 101.099.688 60.000.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.498.244.206 952.413.185
Diğer Kar Yedekleri
15 34.799.794 34.799.794
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
32.415.347 32.415.347
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
196.686.770 521.836.991
Dönem Net Karı
196.686.770 521.836.991
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.946.069.987 3.203.552.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
19.041.328.255 16.775.578.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.750.570.031 1.786.257.070
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.914.211.228 1.305.490.821
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 2.873.277.623 1.583.492.344
Brüt Yazılan Primler (+)
17 4.147.950.666 2.353.144.738
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -1.219.244.721 -728.030.477
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -55.428.322 -41.621.917
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -871.300.618 -263.013.499
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -1.186.573.961 -368.060.611
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 313.802.097 106.905.023
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.471.246 -1.857.911
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -87.765.777 -14.988.024
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -138.410.895 -47.487.596
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 50.645.118 32.499.572
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
780.375.711 444.245.497
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.964.787 4.266.998
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
1.964.787 4.266.998
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
54.018.305 32.253.754
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.402.503.747 -1.535.958.800
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.749.167.522 -1.176.864.551
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -1.717.352.267 -919.705.340
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -2.079.375.326 -1.108.761.172
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 362.023.059 189.055.832
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -31.815.255 -257.159.211
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -388.437.642 -454.514.444
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 356.622.387 197.355.233
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
17 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -27.635.582 -13.314.151
Faaliyet Giderleri (-)
32 -545.440.605 -310.660.952
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -80.260.038 -35.119.146
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-82.513.569 -36.951.001
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
2.253.531 1.831.855
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
348.066.284 250.298.270
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
348.066.284 250.298.270
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
348.066.284 250.298.270
YATIRIM GELİRLERİ
1.261.658.212 1.139.171.247
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 191.561.644 116.403.211
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 41.480.353 21.184.803
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 120.895.489 64.248.378
Kambiyo Karları
4.2 744.254.555 494.078.400
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 88.000.000 72.000.000
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
876.162 791.404
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 74.590.009 370.465.051
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-1.290.720.730 -1.164.335.947
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.458.876 -6.520.672
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -43.825.235 -27.928.525
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -31.891.952 -8.932.947
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-780.375.711 -444.245.497
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -331.318.272 -548.630.930
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -73.370.879 -108.641.944
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -26.479.805 -19.435.432
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
21.687.306 62.757.131
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -74.724.802 -31.700.814
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -1.830.726 4.880.110
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 97.312.245 89.471.134
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.492.327 198.970
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-561.738 -92.269
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
196.686.770 165.636.222
Dönem Karı veya Zararı
340.691.072 287.890.701
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -144.004.302 -122.254.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
196.686.770 165.636.222
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.177.754.692 2.763.117.925
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.926.479.593 -2.305.602.820
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-111.728.854 -76.093.028
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
139.546.245 381.422.077
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -4.071.767 -3.637.018
Diğer Nakit Girişleri
37.432.362 109.771.599
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-142.291.227 -77.699.821
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
30.615.613 409.856.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
23.874 901.733
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -48.918.798 -29.385.817
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -5.031.530.097 -2.489.753.101
Mali Varlıkların Satışı
11 4.194.279.439 2.486.923.974
Alınan Faiz
418.369.826 249.983.158
Alınan Temettüler
88.000.000 72.000.000
Diğer Nakit Girişleri
321.507.908 24.303.207
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-416.425.574 -672.345.032
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-474.693.422 -357.371.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 0 -170.785.302
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 -170.785.302
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
33.067.350 154.980.320
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-411.010.459 36.679.977
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.869.151.980 2.434.711.661
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.458.141.521 2.471.391.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -27.675.007 0 0 0 0 0 0 0 -27.675.007 0 -27.675.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 165.636.222 0 165.636.222 0 165.636.222
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 14.578.530 34.829.977 250.443.903 -299.852.410 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 893.587.311 0 0 126.487.744 119.020.427 951.013.152 165.636.222 31.809.314 2.787.554.170 0 2.787.554.170
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 952.413.185 0 0 126.487.744 119.020.427 951.378.502 521.836.991 32.415.347 3.203.552.196 0 3.203.552.196
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 952.413.185 0 0 126.487.744 119.020.427 951.378.502 521.836.991 32.415.347 3.203.552.196 0 3.203.552.196
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 545.831.021 0 0 0 0 0 0 0 545.831.021 0 545.831.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 196.686.770 0 196.686.770 0 196.686.770
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 0 58.983.460 462.853.531 -521.836.991 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 1.498.244.206 0 0 126.487.744 178.003.887 1.414.232.033 196.686.770 32.415.347 3.946.069.987 0 3.946.069.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025810
BIST