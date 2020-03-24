***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAFIZ EKREM KÜRKÇÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 24.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye İş Bankası A.Ş'de Bölüm Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye DeğilFİKRET UTKU ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)MEHMET ŞENCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yoktur İş Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / JSC İşbank - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Elginkan Vakfı - Mütevelli Heyeti Kuruluş Temsilcisi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilKEMAL EMRE SAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye İş Bankası A.Ş'de Birim Müdürü / Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Milli Reasürans T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Topkapı Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) - - Dijital Sigortacılık Komitesi (Üye)VEDAT KARAHANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş'de Bölüm Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş'de Birim Müdürü / İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Trakya Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / İş-Altınhas İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilDİLEK DEMİRBAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)AYŞE GÜL TOKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Evet 0 Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) - Dijital Sigortacılık Komitesi (Başkan)FATİH ANIL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi / Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi / Orka Holding (Damat&Tween-DS) İcra Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ŞENCAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yoktur İş Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / JSC İşbank - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Elginkan Vakfı - Mütevelli Heyeti Kuruluş TemsilcisiFİLİZ TİRYAKİOĞLU 1.Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı YokturMEHMET LEVENT SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı YokturFATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ABACI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı YokturALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831778BIST