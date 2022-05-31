***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2022 17:36
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ŞENCAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük Türkiye Sigortalar Birliği'nde Başkan Yardımcısı
FİLİZ TİRYAKİOĞLU 1.Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
MEHMET LEVENT SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MEHMET ABACI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yoktur
İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı Yoktur
KEREM ERBERK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı Yoktur
KEREM TOKYÜREK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033610
BIST
17:592.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,77
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:5916,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:5917,5939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0718
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:59972,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,13
|Açılış
|: 972,31
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MRGYO
|1,54
|22.743.187
|% 10,00
|
|ALCAR
|314,60
|50.799.188
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.627
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.050.641
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|307.784.631
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,05
|41.998.331
|% -9,55
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|BURCE
|25,18
|13.461.397
|% -8,04
|
|THYAO
|49,20
|6.823.035.629
|% -0,65
|
|TUPRS
|270,00
|2.836.528.178
|% 4,25
|
|SISE
|20,72
|2.409.950.673
|% 0,33
|
|SASA
|36,36
|2.356.621.510
|% 6,38
|
|SAHOL
|21,24
|2.001.994.261
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.568.944.695
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,69
|1.498.485.713
|% 3,08
|
|DOHOL
|4,02
|1.168.334.745
|% 1,77
|
|TSKB
|2,23
|586.263.679
|% 5,69
|
|KARSN
|7,00
|1.748.306.703
|% -3,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3802
|16,3899
|% 0,06
|
|Euro
|17,5747
|17,5963
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,5838
|20,6870
|% -0,39
|
|Frank
|17,0255
|17,1280
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3560
|4,3778
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,90
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,33
|