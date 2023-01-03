***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2023 19:36
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi 286.031.953,62 TRY 57,2064
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ŞENCAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük Türkiye Sigortalar Birliği'nde Başkan Yardımcısı
FİLİZ TİRYAKİOĞLU 1.Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yoktur
İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı Yoktur
KEREM TOKYÜREK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092875
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1869
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.101,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.101,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7273
|18,7306
|% 0,09
|
|Euro
|19,7633
|19,7749
|% -0,93
|
|Sterlin
|22,3759
|22,4881
|% -0,46
|
|Frank
|19,8906
|20,0105
|% -1,35
|
|Riyal
|4,9673
|4,9922
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,52
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|4,59
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.471
|7.545
|36,00
|
|Yarım
|3.618
|3.688
|17,00
|
|Çeyrek
|1.814
|1.844
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|84,10
|84,10
|-1,81
|