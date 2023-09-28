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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2023 14:04
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Barış Hüseyin ŞAFAK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 29.03.2021 8507440254 investor.relations@anadolusigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206121-700752-304076
Birkan KARATAŞ Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 15.04.2021 8507440359 investor.relations@anadolusigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207823-923196-303597




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197837


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 75,90 1.079.591.972 % 10,00  
SODSN 65,45 2.677.149 % 10,00  
QNBFL 665,50 17.262.751 % 10,00  
ICBCT 11,88 62.599.342 % 10,00  
MAALT 824,40 177.986.817 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 27,4108 27,4169 % 1,91  
Euro 29,0693 29,1039 % 2,40  
Sterlin 33,3546 33,5218 % 2,52  
Frank 29,7885 29,9680 % 2,46  
Riyal 7,2857 7,3222 % 1,93  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -13,33  
Altın Gr. 1.638 1.638 16,82  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 10.920 11.025 -78,00  
Yarım 5.477 5.535 -40,00  
Çeyrek 2.730 2.768 -19,00  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 -0,02  
Gümüş Gr. 19,77 19,78 0,28  
B. Petrol 93,94 93,94 -0,42  
Seans Raporu 17:59
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*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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