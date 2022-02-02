***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.02.2022 18:21
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/02/2022
Karar Sayısı
8107
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
KONSOLİDE OLMAYAN SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloları tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 2 Şubat 2022 2 Şubat 2022 2 Şubat 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999061
BIST
15:171.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -14,51
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
15:1713,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0087
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
15:1715,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0555
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4824
15:17791,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,27
|Açılış
|: 791,11
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler15:15
|TETMT
|348,00
|10.457.922
|% 9,33
|
|RNPOL
|14,74
|124.922.389
|% 7,04
|
|PAMEL
|92,45
|6.076.638
|% 6,82
|
|GWIND
|7,24
|36.056.836
|% 4,02
|
|OTTO
|34,98
|127.883
|% 3,74
|
|ORCAY
|51,55
|21.148.632
|% -9,96
|
|MANAS
|24,70
|10.674.421
|% -8,86
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|BAYRK
|5,51
|6.516.715
|% -5,49
|
|KGYO
|6,47
|4.570.754
|% -3,43
|
|RNPOL
|14,74
|124.922.389
|% 7,04
|
|KONTR
|123,20
|109.478.752
|% 1,23
|
|YEOTK
|63,70
|79.154.521
|% -2,30
|
|PSGYO
|18,58
|71.607.731
|% -0,32
|
|DGNMO
|2,12
|66.272.027
|% 2,42
|
|DGNMO
|2,12
|66.272.027
|% 2,42
|
|ZRGYO
|2,51
|41.760.091
|% 1,62
|
|MOBTL
|1,57
|14.451.036
|% 0,00
|
|RNPOL
|14,74
|124.922.389
|% 7,04
|
|GWIND
|7,24
|36.056.836
|% 4,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5703
|13,5802
|% 0,08
|
|Euro
|15,5734
|15,5901
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,3834
|18,4756
|% -0,01
|
|Frank
|14,6669
|14,7553
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6093
|3,6274
|% 0,11
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,89
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,09
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.328
|27,00
|
|Tam
|5.223
|5.355
|27,22
|
|Yarım
|2.524
|2.591
|13,17
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|6,58
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|1,67
|
Seans Raporu
15:15
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15:28PARSN
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 382, 954 adet işlem
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15:27XU100
Endeks 1, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 12, 587.00 milyon TL de
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15:23ISMEN
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 278 adet işlem
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, GUBRF, SAHOL
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 08 kaybederek (% -0.75 ) 1, 736