***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.01.2021 18:25
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2021
Karar Sayısı
7911
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 29 Ocak 2021 29 Ocak 2021 29 Ocak 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906350
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,04
|Açılış
|: 436,47
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3112
|7,3154
|% -0,26
|
|Euro
|8,8768
|8,8836
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,0000
|10,0502
|% -0,42
|
|Frank
|8,1846
|8,2339
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,32
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,19
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,08
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem