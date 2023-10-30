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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

30.10.2023 20:06
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2023
Karar Sayısı
8496
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Zekai Mehmet Tuğtan             Prof. Dr. Dilek Demirbaş                           Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi             Denetimden Sorumlu Komite                    Denetimden Sorumlu Komite    ve Genel Müdür                      Üyesi                                                     Başkanı 30 Ekim 2023                         30 Ekim 2023                                         30 Ekim 2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212024


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Yarım 5.980 6.051 -7,00  
Çeyrek 2.981 3.025 -4,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,20 -0,14  
Gümüş Gr. 21,08 21,11 -0,09  
B. Petrol 86,69 86,69 0,34  
Seans Raporu 18:05
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