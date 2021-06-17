***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, yayınlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile Anadolu Sigorta'nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerini sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerini açıklamıştır. Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Rapor ile tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilginin sunulması amaçlanmıştır. Şirketimiz 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942804BIST