***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu
17.06.2021 12:21
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, yayınlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile Anadolu Sigorta'nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerini sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerini açıklamıştır. Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Rapor ile tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilginin sunulması amaçlanmıştır. Şirketimiz 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942804
BIST
14:381.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:388,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:3810,3342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0077
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:38499,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,69
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:36
|RODRG
|18,70
|2.817.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.688.974
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,45
|204.895
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|18.954.969
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,09
|169.290.932
|% -9,91
|
|PENTA
|32,34
|48.390.998
|% -8,12
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,65
|1.159.968.425
|% 2,30
|
|GARAN
|8,30
|703.129.233
|% -0,72
|
|BJKAS
|7,07
|451.081.477
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,20
|434.160.540
|% -0,90
|
|BOBET
|5,63
|421.377.886
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,20
|434.160.540
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,22
|249.353.131
|% -0,45
|
|GARAN
|8,30
|703.129.233
|% -0,72
|
|THYAO
|14,65
|1.159.968.425
|% 2,30
|
|YESIL
|2,09
|169.290.932
|% -9,91
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6387
|8,6403
|% 0,28
|
|Euro
|10,3253
|10,3311
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0183
|12,0786
|% 0,05
|
|Frank
|9,4011
|9,4577
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2968
|2,3083
|% 0,27
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-13,76
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-73,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|-70,75
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-34,22
|
|Çeyrek
|798
|817
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,39
|
Seans Raporu
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14:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BERA, YESIL, BAGFS