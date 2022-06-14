***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu
14.06.2022 19:43
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, uzun süredir titizlikle yürüttüğü ve ana iş stratejilerine entegre ettiği sürdürülebilirlik çalışmalarını, bu yıl ilk defa entegre raporlama çerçevesinde sunarak tüm paydaşlarımız için yarattığı değeri uluslararası bir formatta sunmayı hedeflemiştir. 2021 Entegre Sürdürülebilirlik Raporumuz ile, değer yaratma sürecimiz, bu süreci iş stratejilerimize nasıl entegre ettiğimiz, bu değeri yaratırken neden olduğumuz olumlu ve olumsuz etkiler, faydalandığımız sermaye öğeleri, kilit paydaşlarımız ve katkı sağladığımız BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz 2021 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037307
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.006,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.007,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2750
|17,2788
|% 0,10
|
|Euro
|18,0298
|18,0561
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6748
|20,7785
|% -0,93
|
|Frank
|17,1769
|17,2804
|% -0,34
|
|Riyal
|4,5914
|4,6145
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.683
|6.800
|-18,00
|
|Yarım
|3.281
|3.326
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,96
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,07
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem