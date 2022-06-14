***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, uzun süredir titizlikle yürüttüğü ve ana iş stratejilerine entegre ettiği sürdürülebilirlik çalışmalarını, bu yıl ilk defa entegre raporlama çerçevesinde sunarak tüm paydaşlarımız için yarattığı değeri uluslararası bir formatta sunmayı hedeflemiştir. 2021 Entegre Sürdürülebilirlik Raporumuz ile, değer yaratma sürecimiz, bu süreci iş stratejilerimize nasıl entegre ettiğimiz, bu değeri yaratırken neden olduğumuz olumlu ve olumsuz etkiler, faydalandığımız sermaye öğeleri, kilit paydaşlarımız ve katkı sağladığımız BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz 2021 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037307BIST