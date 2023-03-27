***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 Mart 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesine Sayın Dr. Fatih Anıl (Başkan) Sayın Kemal Emre Sayar (Üye)Sayın Barış Hüseyin Şafak (Üye) Denetimden Sorumlu Komiteye Sayın Prof.Dr. Ayşegül Toker (Başkan) Sayın Prof.Dr. Dilek Demirbaş (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Prof.Dr. Dilek Demirbaş (Başkan) Sayın (Üye) Prof.Dr. Ayşegül TokerSayın Muzaffer Okay (Üye) olarak seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128190BIST