***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2023 17:25
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesine Sayın Dr. Fatih Anıl (Başkan) Sayın Kemal Emre Sayar (Üye)
Sayın Barış Hüseyin Şafak (Üye) Denetimden Sorumlu Komiteye Sayın Prof.Dr. Ayşegül Toker (Başkan) Sayın Prof.Dr. Dilek Demirbaş (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Prof.Dr. Dilek Demirbaş (Başkan) Sayın (Üye) Prof.Dr. Ayşegül Toker
Sayın Muzaffer Okay (Üye) olarak seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128190
BIST
18:054.998
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
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|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
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|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
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|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
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|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
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|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
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|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
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|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0856
|19,0898
|% 0,20
|
|Euro
|20,6102
|20,6237
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,3772
|23,4944
|% 0,64
|
|Frank
|20,7365
|20,8615
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0673
|5,0927
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-23,59
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.126
|8.227
|-112,00
|
|Yarım
|3.984
|4.026
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|3,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
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17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
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17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem