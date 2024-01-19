***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sayın Kemal Emre Sayar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Sayın Zeliha Göker'in seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241697BIST