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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.01.2024 17:25
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sayın Kemal Emre Sayar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Sayın Zeliha Göker'in seçilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241697


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