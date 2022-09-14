***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 11:48
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063035
BIST
11:463.291
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -136,20
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.289
11:4618,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:4618,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
11:461.000,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.000,52
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:44
|PAGYO
|23,12
|8.869.801
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.103.021
|% 9,96
|
|DESA
|31,36
|26.807.327
|% 8,74
|
|IEYHO
|1,09
|91.461.754
|% 6,86
|
|RAYSG
|14,00
|3.371.216
|% 5,98
|
|ZRGYO
|4,32
|45.523.085
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.156.192.265
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|25.101.142
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.598.399
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.207.180.206
|% -9,99
|
|THYAO
|70,95
|1.722.748.814
|% -0,21
|
|KRDMD
|13,01
|1.410.596.443
|% -9,97
|
|ASELS
|28,86
|1.356.511.033
|% -3,80
|
|AKBNK
|14,19
|1.297.665.568
|% -9,96
|
|HALKB
|12,26
|1.207.180.206
|% -9,99
|
|EKGYO
|4,34
|1.059.190.204
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.156.241.949
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.156.192.265
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,42
|158.740.863
|% -3,40
|
|KRDMD
|13,01
|1.410.596.443
|% -9,97
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2534
|18,2559
|% 0,03
|
|Euro
|18,2422
|18,2529
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9991
|21,1044
|% 0,42
|
|Frank
|18,9378
|19,0519
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% -0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.764
|6.826
|10,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|0,01
|
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