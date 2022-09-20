***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 13:01
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANSGR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064223
BIST
15:523.240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 40,01
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:5218,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:5218,2898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0408
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:52981,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,32
|Açılış
|: 981,83
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:50
|HDFGS
|2,75
|77.674.874
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|71.358.607
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|200.383.546
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|491.499.581
|% 9,76
|
|AYEN
|26,10
|162.761.937
|% 9,66
|
|TSKB
|3,97
|15.406.387
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.094.669
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.436.500
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.170.787.881
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.170.787.881
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,20
|3.738.673.986
|% 3,93
|
|GARAN
|19,70
|3.604.276.108
|% 0,46
|
|THYAO
|70,75
|3.594.660.460
|% 2,91
|
|HALKB
|8,15
|3.529.237.765
|% -8,94
|
|VAKBN
|8,44
|6.170.787.881
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,91
|1.924.609.894
|% -0,76
|
|ISCTR
|8,20
|3.738.673.986
|% 3,93
|
|HALKB
|8,15
|3.529.237.765
|% -8,94
|
|YKBNK
|7,08
|2.664.742.001
|% 5,04
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3002
|18,3256
|% 0,17
|
|Euro
|18,2774
|18,2943
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8404
|20,9450
|% 0,09
|
|Frank
|18,8433
|18,9568
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8549
|4,8792
|% 0,25
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.663
|6.750
|-39,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,23
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
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16:05XU100
Endeks 3, 235 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 54, 307.00 milyon TL de
-
16:05AKBNK
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 579, 599 adet işlem
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16:04DOKTA
Yüzde 4.82 oranında artışla 30.42 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 768 adet işlem
-
16:03AYEN
Yüzde 9.66 oranında artışla 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 405, 096 adet işlem
-
16:02HDFGS
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 032, 811 adet işlem