***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 15:36
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102041
BIST
15:334.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:3318,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:3320,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0823
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:331.144,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.144,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ONCSM
|37,40
|5.961.298
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.064.475
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.242.933
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.466.568
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|149.990.947
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,00
|3.165.760.910
|% -5,99
|
|EDIP
|9,24
|22.600.932
|% -5,91
|
|THYAO
|135,80
|5.880.382.134
|% 0,00
|
|ASELS
|55,25
|4.291.814.689
|% -1,16
|
|EREGL
|40,10
|4.085.199.503
|% 1,31
|
|KRDMD
|18,67
|3.879.932.813
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,00
|3.165.760.910
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,00
|3.165.760.910
|% -5,99
|
|KRDMD
|18,67
|3.879.932.813
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,21
|1.866.153.250
|% 1,88
|
|SKBNK
|2,63
|447.134.240
|% -0,38
|
|PETKM
|17,85
|2.270.733.327
|% 2,47
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7838
|18,7991
|% 0,08
|
|Euro
|20,3029
|20,3102
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,8115
|22,9259
|% -0,26
|
|Frank
|20,1315
|20,2527
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|88,00
|
|Tam
|7.809
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.805
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|