***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 14:54
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146294
BIST
16:544.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -49,24
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5419,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5421,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1199
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:541.262,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.262,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:54
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.448.775
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,99
|63.209.385
|% 9,22
|
|ISMEN
|45,32
|157.621.838
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.851.578
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.494
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.070.318
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.938.659
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,65
|7.461.762.738
|% 4,69
|
|THYAO
|126,40
|3.561.077.196
|% 0,08
|
|EREGL
|31,08
|2.083.199.754
|% -3,60
|
|KOZAL
|16,36
|1.912.478.227
|% -8,14
|
|TUPRS
|66,60
|1.903.883.048
|% 1,91
|
|KOZAL
|16,36
|1.912.478.227
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,54
|637.324.544
|% -3,65
|
|EUPWR
|82,65
|7.461.762.738
|% 4,69
|
|YKBNK
|9,21
|801.289.545
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,63
|729.649.654
|% -0,75
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4690
|19,4734
|% 0,06
|
|Euro
|21,5177
|21,5285
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2821
|24,4039
|% 0,38
|
|Frank
|21,8288
|21,9603
|% 0,61
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,51
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.471
|4.561
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-2,32
|