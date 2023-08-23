***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:58
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188763
BIST
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17:107.623
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 20,56
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1025,7642
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -1,4251
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1028,1198
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -1,4065
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:101.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,96
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GARAN
|54,45
|6.561.655.628
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,00
|2.494.905.320
|% -11,28
|
|KAYSE
|48,60
|2.222.468.308
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|346.798.769
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|204.289.874
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|181.168.775
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|13.924.934.294
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|12.936.150.722
|% 7,98
|
|THYAO
|237,30
|12.049.808.136
|% -1,00
|
|AKBNK
|30,26
|10.969.353.801
|% 9,40
|
|KLSER
|116,50
|10.332.944.596
|% -8,56
|
|YKBNK
|16,86
|13.924.934.294
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|12.936.150.722
|% 7,98
|
|EKGYO
|8,62
|4.964.507.548
|% -4,01
|
|SKBNK
|4,14
|2.062.148.166
|% 5,34
|
|AKBNK
|30,26
|10.969.353.801
|% 9,40
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6989
|25,7704
|% -5,22
|
|Euro
|27,8527
|28,1305
|% -4,73
|
|Sterlin
|32,5066
|32,6696
|% -5,71
|
|Frank
|29,1493
|29,3249
|% -5,48
|
|Riyal
|6,8541
|6,8885
|% -5,13
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,60
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.764
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.399
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.691
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,38
|
Seans Raporu
17:08
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17:22ULKER
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17:21XU030
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17:21XU100
Endeks 7, 616 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 197, 748.00 milyon TL de
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17:21QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 820 adet işlem
-
17:20YKBNK
Yüzde 9.42 oranında artışla 16.85 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 305, 530 adet işlem