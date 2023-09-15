***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2023 16:40
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195354
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.673,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.672,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.434.181
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.698.806
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|HUBVC
|9,85
|95.344.057
|% -8,80
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|VKFYO
|24,92
|135.997.525
|% -7,36
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|TUPRS
|141,50
|4.212.671.761
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|ODAS
|12,28
|2.317.896.700
|% 9,94
|
|HALKB
|16,92
|3.019.089.106
|% 5,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9759
|26,9834
|% 0,24
|
|Euro
|28,8131
|28,8235
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,3470
|33,5142
|% 0,05
|
|Frank
|29,9675
|30,1480
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1719
|7,2079
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|16,74
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.059
|11.160
|27,00
|
|Yarım
|5.547
|5.603
|13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|0,50
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL