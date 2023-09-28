***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2023 10:52
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197779
BIST
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12:498.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 60,81
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:4927,4215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,5176
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:4928,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,5731
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:491.654,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 33,29
|Açılış
|: 1.654,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:49
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|241,70
|14.851.484.120
|% 4,90
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|TUPRS
|164,10
|2.252.827.279
|% 0,24
|
|GUBRF
|369,40
|2.189.278.015
|% -3,68
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|ZOREN
|5,21
|578.921.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,09
|853.501.283
|% 0,62
|
|KATMR
|2,46
|250.385.092
|% 1,23
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4131
|27,4215
|% 1,92
|
|Euro
|28,9704
|28,9946
|% 2,02
|
|Sterlin
|33,3602
|33,5275
|% 2,54
|
|Frank
|29,7705
|29,9498
|% 2,40
|
|Riyal
|7,2913
|7,3279
|% 2,01
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|33,04
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-32,00
|
|Tam
|11.017
|11.101
|-2,00
|
|Yarım
|5.525
|5.574
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.787
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,27
|