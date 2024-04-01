***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:26
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264930
BIST
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15:549.126
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,92
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5431,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,4249
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5434,5227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,5143
|Açılış
|: 34,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:542.314,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,29
|Açılış
|: 2.314,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:54
|SELVA
|17,05
|51.872.598
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.263.353
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|90.844.773
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.316.338
|% -9,99
|
|THYAO
|301,25
|8.572.910.889
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,39
|4.976.134.602
|% 2,60
|
|YKBNK
|28,08
|3.618.312.662
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,20
|3.109.001.124
|% 0,68
|
|KCHOL
|205,30
|2.521.378.279
|% 3,06
|
|ISCTR
|11,39
|4.976.134.602
|% 2,60
|
|ZOREN
|5,94
|1.648.795.627
|% -0,17
|
|EKGYO
|9,30
|2.382.227.001
|% -6,72
|
|YKBNK
|28,08
|3.618.312.662
|% 2,71
|
|PETKM
|19,20
|1.508.846.913
|% -3,18
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9604
|31,9735
|% -1,31
|
|Euro
|34,4702
|34,5227
|% -1,47
|
|Sterlin
|39,9335
|40,1337
|% -3,70
|
|Frank
|35,0863
|35,2621
|% -3,66
|
|Riyal
|8,4455
|8,4878
|% -3,50
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:54
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16:09BIENY
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