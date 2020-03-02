***ANSGR* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.03.2020 16:27
***ANSGR******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ANSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
ISMEN
Dönem
-
Açıklamalar
Kurumumuzun Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmekte olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarında yürüttüğü Likidite Sağlayıcılık faaliyeti 03/03/2020 tarihinde seans bitimi itibariyle sona erecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823322
BIST
17:20107.689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.695,26
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:206,2253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,2240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:206,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:20318,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,30
|Açılış
|: 318,67
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,50
|43.462.946
|% 19,57
|
|KARSN
|1,99
|495.060.924
|% 19,16
|
|ASUZU
|11,96
|66.925.983
|% 17,60
|
|OYAYO
|4,46
|19.528.052
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|33.084.749
|% 14,67
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,65
|9.536.422
|% -2,92
|
|BAGFS
|14,08
|15.954.598
|% -2,90
|
|MAALT
|76,70
|1.176.363
|% -2,23
|
|THYAO
|11,96
|1.123.758.526
|% 1,79
|
|ASELS
|28,36
|573.707.490
|% 3,13
|
|KARSN
|1,99
|495.060.924
|% 19,16
|
|GARAN
|9,63
|433.709.088
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,42
|345.548.928
|% 5,68
|
|KARSN
|1,99
|495.060.924
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,42
|345.548.928
|% 5,68
|
|ODAS
|2,05
|240.925.605
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|154.041.373
|% 2,16
|
|ADESE
|1,53
|157.354.553
|% 10,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9225
|7,9622
|% -0,55
|
|Frank
|6,4774
|6,5164
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|13,62
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|-0,50
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,24
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,91
|
Seans Raporu
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-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1468, 97 artarak (% 1.47 ) 101, 522
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, BALAT, EGCYO, UMPAS, KERVN
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17:32
VKING, ADESE, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
MTRYO, BAGFS, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:32GLRYH
Yüzde 6.29 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 972, 319 adet işlem