***ANSGR* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***ANSGR******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [ANSGR]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduISMENDönemAçıklamalarKurumumuzun Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmekte olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarında yürüttüğü Likidite Sağlayıcılık faaliyeti 03/03/2020 tarihinde seans bitimi itibariyle sona erecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823322BIST