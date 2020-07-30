***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 11:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Denetimden geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864142
BIST
12:301.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:306,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:308,2209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:30438,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,77
|Açılış
|: 438,84
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.222.721
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.680.522
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,28
|647.736.659
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,26
|329.758.055
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,71
|160.697.081
|% 1,18
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|204.314.303
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0468
|9,0922
|% -0,02
|
|Frank
|7,6091
|7,6550
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8571
|1,8664
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-17,08
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.929
|-9,80
|
|Tam
|2.969
|3.015
|-14,50
|
|Yarım
|1.441
|1.469
|-4,80
|
|Çeyrek
|723
|737
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,47
|