***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 13:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924871
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1689
En Düşük
8,1219
18:059,7113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
18:05458,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 458,97
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|13,20
|211.530
|% 0,00
|
|TUREX
|13,20
|211.530
|% 0,00
|
|TUREX
|13,20
|211.530
|% 0,00
|
|TUREX
|13,20
|211.530
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1524
|8,1614
|% 0,36
|
|Euro
|9,6962
|9,7113
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1532
|11,2092
|% 0,11
|
|Frank
|8,7823
|8,8352
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1691
|2,1800
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-5,20
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
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17:58PENGD
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17:57CRFSA
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de