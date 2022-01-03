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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 12:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 4.629.490,612 TRY 4.629.490,612 TRY 77,1347 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.364.698,300 TRY 1.364.698,300 TRY 22,74 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,06 İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987886


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BIST En Aktif Hisseler12:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 42,02 2.959.931 % 10,00  
MARKA 4,63 2.286.521 % 9,98  
KRSTL 2,82 67.972.030 % 9,73  
SONME 39,80 408.268 % 9,04  
SKTAS 2,59 11.175.658 % 8,37  
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12:16 Alış Satış %  
Dolar 13,4133 13,4514 % 1,49  
Euro 15,2159 15,2667 % 1,06  
Sterlin 18,1721 18,2632 % 1,68  
Frank 14,7141 14,8027 % 1,68  
Riyal 3,5786 3,5965 % 1,67  
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12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 -5,10  
Altın Gr. 791 791 11,16  
Cumhuriyet 5.273 5.353 19,00  
Tam 5.245 5.382 17,81  
Yarım 2.535 2.603 8,61  
Çeyrek 1.271 1.302 4,31  
Gümüş.Ons 23,19 23,24 -0,05  
Gümüş Gr. 10,05 10,07 0,14  
B. Petrol 78,84 78,84 1,06  
Seans Raporu 12:16
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