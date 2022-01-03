***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2022 12:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 4.629.490,612 TRY 4.629.490,612 TRY 77,1347 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.364.698,300 TRY 1.364.698,300 TRY 22,74 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987886
BIST
12:181.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 50,77
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.909
En Düşük
1.865
12:1813,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1969
|Açılış
|: 13,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:1815,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1604
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:18790,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 11,25
|Açılış
|: 790,92
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:16
|CRFSA
|42,02
|2.959.931
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.286.521
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|67.972.030
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,59
|11.175.658
|% 8,37
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,16
|14.102.506
|% -5,09
|
|BAGFS
|16,62
|34.218.486
|% -5,03
|
|RALYH
|12,60
|23.171.515
|% -4,91
|
|AKGRT
|10,23
|6.431.712
|% -3,49
|
|GARAN
|11,47
|809.756.506
|% 1,77
|
|THYAO
|20,82
|708.799.562
|% 4,00
|
|EREGL
|28,84
|578.063.874
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,44
|500.710.870
|% 1,78
|
|SISE
|13,68
|431.513.124
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,44
|500.710.870
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|138.999.508
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|809.756.506
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|131.072.533
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|62.522.643
|% 2,08
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4133
|13,4514
|% 1,49
|
|Euro
|15,2159
|15,2667
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,1721
|18,2632
|% 1,68
|
|Frank
|14,7141
|14,8027
|% 1,68
|
|Riyal
|3,5786
|3,5965
|% 1,67
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-5,10
|
|Altın Gr.
|791
|791
|11,16
|
|Cumhuriyet
|5.273
|5.353
|19,00
|
|Tam
|5.245
|5.382
|17,81
|
|Yarım
|2.535
|2.603
|8,61
|
|Çeyrek
|1.271
|1.302
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,14
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|1,06
|