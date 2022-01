***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 4.629.490,612 TRY 4.629.490,612 TRY 77,1347 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.364.698,300 TRY 1.364.698,300 TRY 22,74 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,06 İşlem Görmüyor