***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARASE01.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDOGU ARAS ENERJI ARASE 2,4532089 2,207888Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049293BIST