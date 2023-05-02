***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ARASE]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi02/05/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi02/05/2023Sıra Açma Saati10:15AçıklamalarARASE.E pay sırası, ilgili Genel Kurul kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:15'te işleme açılacak, sırada 10:15 - 10:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:30'den itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144078BIST