***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:51
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074015
BIST
15:483.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -27,45
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.948
15:4818,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:4818,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0575
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:48982,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,74
|Açılış
|: 982,59
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SILVR
|28,60
|27.274.984
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.617.186
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.716.797
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|281.374.016
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.621.450
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|233.297.481
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|64.954.245
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|72.826.541
|% -9,95
|
|THYAO
|101,10
|4.285.573.056
|% 1,61
|
|SISE
|33,44
|3.012.971.413
|% 3,02
|
|SASA
|102,70
|2.402.031.064
|% 2,70
|
|AKBNK
|15,58
|2.341.134.744
|% 0,78
|
|YKBNK
|9,59
|2.167.403.551
|% 2,35
|
|SKBNK
|2,09
|986.134.263
|% 5,56
|
|TSKB
|3,10
|1.381.278.492
|% 6,90
|
|EKGYO
|4,58
|1.887.486.182
|% -1,08
|
|YKBNK
|9,59
|2.167.403.551
|% 2,35
|
|ISCTR
|9,86
|2.162.221.683
|% 2,07
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5935
|18,6115
|% 0,15
|
|Euro
|18,3721
|18,3872
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,0553
|21,1609
|% 0,67
|
|Frank
|18,4958
|18,6073
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,09
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-7,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.633
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|-0,85
|
Seans Raporu
15:47
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16:02TMSN
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