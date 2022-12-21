***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 16:17
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARASE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088976
BIST
17:105.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 33,21
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:1018,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:1019,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:101.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AYCES
|107,80
|15.551.210
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|343.766.264
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.551.241
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|115.979.577
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|643.404.720
|% 10,00
|
|ARASE
|203,40
|253.754.865
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.232.733
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,77
|195.022.996
|% -8,05
|
|RYSAS
|23,20
|69.895.803
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,44
|129.544.759
|% -6,80
|
|KRDMD
|18,94
|7.072.246.065
|% 4,01
|
|THYAO
|144,40
|5.962.117.742
|% -1,03
|
|AKBNK
|19,93
|5.165.491.566
|% -0,35
|
|EREGL
|42,26
|4.966.052.404
|% 0,76
|
|ASELS
|59,65
|4.921.080.183
|% -2,21
|
|EKGYO
|7,96
|3.506.505.006
|% -2,81
|
|KRDMD
|18,94
|7.072.246.065
|% 4,01
|
|VAKBN
|12,32
|4.575.152.688
|% -2,92
|
|ISCTR
|12,87
|4.659.950.704
|% -0,69
|
|YKBNK
|12,16
|4.012.839.499
|% -0,73
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6617
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8093
|19,8244
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,5842
|22,6974
|% -0,24
|
|Frank
|20,0752
|20,1961
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9485
|4,9733
|% 0,09
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.347
|7.397
|0,00
|
|Yarım
|3.558
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|1,54
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:24ATATP
Yüzde 4.25 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 483, 817 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, AKSEN, ASELS
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 59 artarak (% 0.73 ) 4, 797
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, OZSUB, SNKRN, KONYA, OTTO, PLTUR, BFREN, ULUFA, BRMEN, DOBUR
-
17:23
KRDMA, OZGYO, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında