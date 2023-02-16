***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:38
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114151
BIST
14:315.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 86,81
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:3118,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:3120,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0483
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:311.112,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.112,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:29
|OYAKC
|30,14
|207.306.649
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.068.733
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|CMENT
|83,20
|596.378
|% 9,98
|
|LIDER
|108,00
|47.721.101
|% -10,00
|
|HATEK
|8,42
|25.324.544
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|25.347.703
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.896.919
|% -9,94
|
|EPLAS
|37,30
|24.298.824
|% -9,90
|
|THYAO
|141,70
|6.510.453.711
|% 1,29
|
|EREGL
|43,98
|5.105.994.589
|% 6,44
|
|TUPRS
|629,50
|3.746.317.046
|% 9,50
|
|KRDMD
|19,23
|2.986.143.793
|% 9,95
|
|SISE
|44,64
|2.728.588.108
|% 4,54
|
|KRDMD
|19,23
|2.986.143.793
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,22
|1.425.303.821
|% 3,13
|
|EKGYO
|7,44
|939.404.582
|% 3,33
|
|EREGL
|43,98
|5.105.994.589
|% 6,44
|
|SKBNK
|2,60
|266.332.800
|% 1,17
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8470
|18,8510
|% 0,01
|
|Euro
|20,1934
|20,2017
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6447
|22,7583
|% 0,17
|
|Frank
|20,3519
|20,4745
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0107
|5,0358
|% 0,03
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.581
|7.630
|-5,00
|
|Yarım
|3.704
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,12
|
Seans Raporu
14:29
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14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 17 artarak (% 2.50 ) 5, 619
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14:44XU100
Endeks 5, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 61, 623.00 milyon TL de
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