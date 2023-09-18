***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:45
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195791
BIST
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16:407.802
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -159,73
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.794
En Yüksek
7.952
16:4027,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 94,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 93,9300
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4028,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0171
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0700
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:4020,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,05
|Açılış
|: 20,05
|
|Önceki Kapanış
|: 20,00
|
20,20
En Düşük
19,79
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|384.745.753
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|371.291.580
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.346.252
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.212.764
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.462.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|220,10
|6.314.483.815
|% -3,08
|
|TUPRS
|138,80
|3.319.335.932
|% -1,91
|
|SISE
|52,85
|3.158.883.713
|% -3,12
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|EBEBK
|80,45
|2.789.274.172
|% 6,13
|
|ZOREN
|4,72
|876.214.914
|% -1,46
|
|SKBNK
|5,76
|1.025.754.241
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.551.611.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,25
|1.285.913.579
|% -1,20
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0158
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,8321
|28,8409
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3785
|33,5459
|% 0,21
|
|Frank
|29,9849
|30,1656
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1807
|7,2167
|% 0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,35
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.075
|11.147
|14,00
|
|Yarım
|5.555
|5.597
|7,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|0,09
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,79
|
Seans Raporu
16:38
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 2 kaybederek (% -1.78 ) 8, 223
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16:53
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16:53XU100
Endeks 7, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 89 altında . İşlem hacmi 80, 623.00 milyon TL de
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16:53OZRDN
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 189 adet işlem
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16:52BNTAS
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 782 adet işlem