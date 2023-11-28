***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 10:49
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220463
BIST
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12:038.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,07
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0328,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0270
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0331,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:031.874,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.874,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BINHO
|243,30
|70.340.706
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.134.557
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.497.118
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.208.277
|% 9,94
|
|BSOKE
|13,27
|148.291.470
|% 9,94
|
|DAPGM
|45,36
|301.521.843
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|315.454.565
|% -10,00
|
|LINK
|191,70
|26.669.055
|% -8,50
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|260,75
|4.606.468.162
|% 0,10
|
|SASA
|49,70
|2.564.341.439
|% 6,56
|
|AKBNK
|34,20
|1.672.353.093
|% -0,29
|
|TUPRS
|155,40
|1.507.620.045
|% -0,38
|
|ISCTR
|22,20
|1.326.878.122
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,19
|577.030.674
|% -2,26
|
|ISCTR
|22,20
|1.326.878.122
|% -1,25
|
|YKBNK
|18,91
|1.015.264.165
|% -0,53
|
|SASA
|49,70
|2.564.341.439
|% 6,56
|
|HEKTS
|22,00
|1.093.051.014
|% 4,56
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9256
|28,9342
|% 0,10
|
|Euro
|31,6917
|31,7003
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,4212
|36,6039
|% 0,13
|
|Frank
|32,7095
|32,9066
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6904
|7,7289
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|926,03
|927,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,91
|1.069,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,47
|80,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,57
|2.015,83
|% 0,66
|