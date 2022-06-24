***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.06.2022Tescil Tarihi24.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.06.2022- 10606AçıklamalarÖnceki bildirimimizde unutulan ek açıklamalar sehven yer almış olup,kaldırılmıştır.Doğru açıklamamız aşağıdaki şekildedirŞirketimizin 21.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı'nda, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.06.2022 tarih ve 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039134BIST