***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2022 16:25
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.06.2022
Tescil Tarihi
24.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022- 10606
Açıklamalar
Önceki bildirimimizde unutulan ek açıklamalar sehven yer almış olup,kaldırılmıştır.Doğru açıklamamız aşağıdaki şekildedir
Şirketimizin 21.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı'nda, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.06.2022 tarih ve 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039134
BIST
16:212.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,43
|Açılış
|: 2.555
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.558
En Düşük
2.525
16:2117,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 17,3920
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,2992
16:2118,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,2900
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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18,3505
En Düşük
18,2245
16:211.019,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 1.019,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
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1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.620.108
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.279.078
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,55
|81.903.803
|% 9,48
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
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|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,66
|34.187.829
|% -5,28
|
|ETYAT
|3,01
|2.456.404
|% -5,05
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,20
|4.533.494.377
|% -0,69
|
|ASELS
|24,56
|2.079.181.836
|% 5,41
|
|EREGL
|27,90
|1.591.362.839
|% 1,16
|
|SISE
|21,72
|1.330.579.076
|% 0,74
|
|KRDMD
|12,55
|1.019.109.751
|% 0,00
|
|ODAS
|3,16
|823.879.046
|% -2,47
|
|YKBNK
|4,74
|673.480.069
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|258.807.853
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|244.704.761
|% -0,39
|
|THYAO
|50,20
|4.533.494.377
|% -0,69
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3704
|17,3743
|% 0,13
|
|Euro
|18,3136
|18,3266
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,2661
|21,3727
|% 0,36
|
|Frank
|18,0985
|18,2076
|% 0,81
|
|Riyal
|4,6153
|4,6384
|% 0,21
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,35
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|-81,00
|
|Tam
|6.753
|6.852
|-10,00
|
|Yarım
|3.315
|3.351
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,10
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|B. Petrol
|112
|112
|1,92
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Seans Raporu
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16:34CLEBI
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16:30ASELS
Yüzde 5.49 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 853, 372 adet işlem