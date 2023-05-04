***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.05.2023 09:03
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28/04/2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
28/04/2023 tarihli Genel Kurulumuzda,
Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi 116.892.825 KABUL 56.201 RED oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146616
BIST
10:154.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 47,44
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.535
En Düşük
4.470
10:1519,4827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1521,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0844
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,7061
En Düşük
21,5260
10:151.275,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.275,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ASUZU
|136,80
|27.078.034
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|13.094.207
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|2.978.585
|% 9,95
|
|AVHOL
|21,56
|13.379.511
|% 9,94
|
|INTEM
|81,70
|11.661.296
|% 6,10
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|IHAAS
|157,90
|3.189.517
|% -6,84
|
|ATLAS
|2,21
|63.484
|% -6,75
|
|DIRIT
|5,11
|659.509
|% -5,37
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|THYAO
|128,70
|658.434.401
|% -0,39
|
|EUPWR
|80,05
|428.276.299
|% 2,04
|
|KOZAL
|16,36
|201.166.656
|% 0,00
|
|EREGL
|31,26
|173.275.435
|% -0,13
|
|TUPRS
|68,00
|169.988.770
|% -1,45
|
|EKGYO
|5,55
|97.050.932
|% 0,36
|
|KOZAL
|16,36
|201.166.656
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,63
|81.560.272
|% 0,28
|
|YKBNK
|9,39
|70.345.192
|% -0,11
|
|KRDMD
|13,79
|94.086.714
|% 0,58
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4788
|19,4827
|% 0,07
|
|Euro
|21,5888
|21,6172
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,4125
|24,5349
|% 0,16
|
|Frank
|21,9354
|22,0676
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,11
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.036
|2.036
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,04
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.510
|4.612
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.313
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,04
|0,03
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|1,01
|