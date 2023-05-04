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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.05.2023 09:03
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28/04/2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

28/04/2023 tarihli Genel Kurulumuzda,
Yönetim Kurulumuzun önerisi ve  Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk  Ticaret   Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak  Şirketimizin 01.01.2023 /   31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili  düzenlemeler kapsamındaki diğer   faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Bağımsız  Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi 116.892.825 KABUL 56.201 RED oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146616


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Cumhuriyet 9.089 9.227 134,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.510 4.612 -3,00  
Çeyrek 2.262 2.313 -2,00  
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Gümüş Gr. 16,03 16,04 0,03  
B. Petrol 73,34 73,34 1,01  
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