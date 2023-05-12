***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2023 17:54
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28/04/2023
Tescil Tarihi
12/05/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12/05/2023
Açıklamalar
28/04/2023 tarihli Genel Kurulumuzda,
Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12/05/2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 12/05/2023 tarih, 10830 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151051
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
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4.983
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|Açılış
|: 21,8500
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|Önceki Kapanış
|: 21,5000
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|Açılış
|: 1.267,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5762
|19,6313
|% 0,43
|
|Euro
|21,2672
|21,2869
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,3555
|24,4776
|% -0,11
|
|Frank
|21,7682
|21,8993
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2115
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,45
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.772
|4.977
|113,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.474
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,13
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|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,64
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