***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2022 18:16
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
MADDE 2-23 14/09/2021 21/09/2021 10413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017303
BIST
18:002.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,32
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0014,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0409
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0016,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0731
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:00918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,83
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLKIM
|20,50
|138.489.098
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|84.710.066
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.658.942
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.224.372
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.626.763
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|1.313.748
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,14
|76.963.112
|% -5,11
|
|UFUK
|17,59
|154.026
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,10
|4.917.736
|% -3,17
|
|THYAO
|35,46
|3.749.239.568
|% 2,43
|
|GARAN
|12,62
|2.464.726.442
|% 1,69
|
|KRDMD
|15,78
|2.085.265.311
|% 2,00
|
|ASELS
|26,04
|1.855.920.910
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,40
|1.803.667.090
|% 5,52
|
|YKBNK
|4,40
|1.803.667.090
|% 5,52
|
|ODAS
|2,12
|716.039.216
|% 2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.669.035.545
|% 4,29
|
|GARAN
|12,62
|2.464.726.442
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,57
|359.907.968
|% 0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7415
|14,7468
|% 0,28
|
|Euro
|16,0946
|16,1065
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,2084
|19,3048
|% 0,21
|
|Frank
|15,7345
|15,8293
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9194
|3,9390
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|11,34
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,04
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVOD
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17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de